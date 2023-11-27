Η θάλασσα κατάπιε παραλιακό δρόμο στην Εύβοια

Οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα έκαναν το έργο τους στην παραλιακή ζώνη της Εύβοιας, αφού η θάλασσα «κατάπιε» τον δρόμο στον Κάραβο Αλιβερίου.

Οι φωτογραφίες του evima.gr, αποτυπώνουν την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην παραλία του Καράβου στο δρόμο προς το εργοστάσιο της ΔΕΗ, ο οποίος ενώνει τους δύο οικισμούς Καλέτζι και Μηλάκι.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς καθώς, στο σημείο που είναι ο κώνος ο δρόμος είναι όλος κούφιος από κάτω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, o δήμος Κύμης Αλιβερίου έχει παραδώσει τη μελέτη στον ΟΛΝΕ για την κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου.

Μεγάλες καταστροφές στην Εύβοια από την κακοκαιρία

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 25/11 και το πρωί της Κυριακής 26/11, επηρέασε και την Εύβοια με τις ριπές στην Παξιμάδα Καρύστου να ξεπερνούν σύμφωνα με το meteo.gr, τα 160 km/h.

H επικράτηση θυελλωδών ανέμων ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του νέου κύματος κακοκαιρίας, που ονομάστηκε Bettina, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, συννεφιά, βροχές και καταιγίδες.

Αρκετά είναι τα προβλήματα που δημιούργησε η νέα κακοκαιρία, η οποία χτύπησε την Εύβοια με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους από τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα όπως θα δείτε στην παρακάτω εικόνα από τους ισχυρούς ανέμους έπεσε κολώνα της ΔΕΗ χθες το βράδυ του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα ο Αλμυροπόταμος, η παραλία και το πάνω χωριό και ο Άγιος Δημήτρης.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ρεύμα στις παραπάνω περιοχές, στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τι 13.00 το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε αρκετές κλήσεις με αιτήματα την απομάκρυνση δέντρων που ξεριζώθηκαν από τις ριπές του ανέμου.

Σε όλο το νομό τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι είναι αρκετά και ένα από αυτά είναι η πτώση δέντρου στην περιοχή του Καράβου στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου.

Ένα μεγάλο δέντρο κόπηκε στα δύο από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στο δρόμο που οδηγεί στο φάρο του λιμανιού.

