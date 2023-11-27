Αντίστροφα μετράει πλέον η Θεσσαλονίκη για την έλευση των φετινών Χριστουγέννων, καθώς σήμερα έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι της Χαλκιδικής το πανύψηλο έλατο, ύψους 17 μέτρων. Από τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει ο στολισμός του, με την επίσημη φωταγώγηση να έχει οριστεί για το απόγευμα της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου.
Περίπου 100.000 λαμπιόνια θα «κεντηθούν» στα κλαδιά του δέντρου και για την όλη διαδικασία απαιτούνται περίπου πέντε ημέρες. Παράλληλα, θα αρχίσει να στήνεται ο επιπλέον εορταστικός διάκοσμος στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, ώστε τις επόμενες ημέρες να απολαμβάνουν όμορφες εικόνες οι κάτοικοι και οι χιλιάδες επισκέπτες.
Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην υπόλοιπη πόλη έχει ήδη ξεκινήσει και με την τοποθέτηση των φώτων προχωρά και το άναμμα. Είναι ενδεικτικό πως στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας άναψε ο μπλε ουρανός, ενώ πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου συνεχίζονται οι εργασίες για το στήσιμο του χριστουγεννιάτικου χωριού που θα λειτουργεί από τις 7 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου 2024, από τον Εμπορικό Σύλλογο.
Η αλλαγή της χρονιάς και φέτος θα γίνει με ένα σόου πυροτεχνημάτων, χορηγία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).
