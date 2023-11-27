Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό μετά από καραμπόλα 5 οχημάτων

«Κυκλοφοριακό κομφούζιο» έχει προκαλέσει στον Κηφισό η σύγκρουση πέντε οχημάτων - 3 αυτοκινήτων και 2 φορτηγών - στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματίας, μόνο υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με αργές ταχύτητες εξαιτίας του συμβάντος, στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Βαρυπόμπης μέχρι τα ΚΤΕΛ του Κηφισού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται λόγω σύγκρουσης 3 αυτοκινήτων και στη Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου στο 37ο χλμ. στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.