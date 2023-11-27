Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό μετά από καραμπόλα 5 οχημάτων

«Κυκλοφοριακό κομφούζιο» έχει προκαλέσει στον Κηφισό η σύγκρουση πέντε οχημάτων - 3 αυτοκινήτων και 2 φορτηγών - στο ρεύμα προς Πειραιά.
Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματίας, μόνο υλικές ζημιές.
Η κυκλοφορία διεξάγεται με αργές ταχύτητες εξαιτίας του συμβάντος, στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Βαρυπόμπης μέχρι τα ΚΤΕΛ του Κηφισού.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται λόγω σύγκρουσης 3 αυτοκινήτων και στη Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου στο 37ο χλμ. στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.