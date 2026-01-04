Στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, σήμερα Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να κριθεί το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο τραπέζι των προτάσεων των αγροτών, βρίσκεται και η μαζική κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα καθώς και το γενικό κλείσιμο των δρόμων.

Χθες, το μεσημέρι, οι αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά την Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Θήβας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας, από τον ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου έως τον ανισόπεδο Κόμβο Κάστρου, μέσω του παραδρόμου της εθνικής.

Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα.

Σκληρή στάση

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας για 34η ημέρα, προτείνουν σκληρή στάση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, κάνοντας λόγο για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Φώτα, τονίζοντας ότι θα μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί, σημειώνει το ERTnews.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Διάλογο προτείνει το υπουργείο

Μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση στα προβλήματά τους, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στους αγρότες.

«Ο μόνος τρόπος για να συνεννοηθούμε και να κάνουμε αυτό το βήμα παρακάτω είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», σημείωσε ο υπουργός στο ΕΡΤnews.

Πηγή: skai.gr

