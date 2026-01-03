Σε μία ακόμη προκλητική ενέργεια στο Αιγαίο προέβη η Τουρκία την Παρασκευή το απόγευμα, όταν φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, παρενόχλησε δια ασυρμάτου πλοίο, το οποίο πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας από την Αμοργό στην Αστυπάλαια.

Η τουρκική φρεγάτα, η οποία ήταν σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων από το ελληνικό πλοίο, εξέπεμψε σήμα δια ασυρμάτου, επαναλαμβάνοντας τους γνωστούς, ανυπόστατους, τουρκικούς ισχυρισμούς ότι το πλοίο πλέει σε περιοχη δικαιοδοσίας της Τουρκίας.

Στην περιοχή μετέβη και ελληνική φρεγάτα, ενώ ήταν άμεση η απάντηση του κυβερνήτη του πλοίου, ο οποίος διεμήνυσε ότι υπάρχει navtex, νόμιμη, από

τον σταθμό της Κρήτης και ότι θα συνεχίσει τις έρευνες παρά τις αντιδράσεις.

