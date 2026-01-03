Καιρός: Πρόγνωση μέχρι και τα Θεοφάνεια

Αστάθεια, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εξελιχθεί ο καιρός το επόμενο διάστημα, έως και τα Θεοφάνεια, οπότε αναμένεται να επιστρέψουν στις πόλεις και οι τελευταίοι εκδρομείς των Γιορτών.

Πιο αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Κυριακή:

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7 και στο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη (Θεοφάνεια)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα και στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Πηγή: skai.gr

