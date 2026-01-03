Στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να κριθεί το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες του μπλόκου στη Νίκαια της Λάρισας δήλωσαν σήμερα στους δημοσιογράφους ότι αύριο θα πάνε με πρόταση για 48ωρο αποκλεισμό μετά τα Θεοφάνεια και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Εν τω μεταξύ, την Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Θήβας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έκλεισαν αιφνιδιαστικά νωρίς το μεσημέρι οι αγρότες από το μπλόκο της Θήβας. Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Στο ρεύμα προς Λαμία δημιουργείται σταδιακά κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω του κλεισίματος.

Στα διόδια των Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, ενώ ελεύθερη είναι η διέλευση των οχημάτων και από τους τελωνειακούς σταθμούς.

Πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα στην πόλη του Κιλκίς πραγματοποίησαν οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων, ενώ έριξαν σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή Κιλκίς, Γιώργου Γεωργαντά. Ο δρόμος στο συγκεκριμένο μπλόκο αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου σήμερα, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Την ίδια ώρα πρόκειται να συνεδριάσουν για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι αγρότες του μπλόκου που έχει στηθεί στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Στις 14.00 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να κλείσει η περιμετρική Πατρών.

Σε ότι αφορά την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Βοιωτίας, στο Κάστρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας, από τον ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου έως τον ανισόπεδο Κόμβο Κάστρου, μέσω του παραδρόμου της εθνικής.

Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα.

Πηγή: skai.gr

