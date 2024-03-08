Τη στήριξη της Βρετανίας στην εντολή της για το Κυπριακό έλαβε η Ολγκίν

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ έλαβε κατά τις επίσημες συναντήσεις που είχε στο Foreign Office την Πέμπτη διαβεβαιώσεις για τη στήριξη του έργου της από τη βρετανική κυβέρνηση, αναφέρει δήλωση της Υπάτης Αρμοστείας του Ην. Βασιλείου στη Λευκωσία.

Η κα Ολγκίν έγινε δεκτή από τους Υφυπουργούς Εξωτερικών λόρδο Άχμαντ και Λίο Ντόχερτι, στα χαρτοφυλάκια των οποίων υπάγονται θέματα Ηνωμένων Εθνών και Ευρώπης αντίστοιχα.

Όπως σημειώνει η δήλωση, η επίσκεψη της αξιωματούχου των Ην. Εθνών στο Λονδίνο εντάσσεται στις επαφές της με όλες τις εγγυήτριες δυνάμεις στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με βασικούς εταίρους της διαδικασίας για το πώς μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος.

«Αμφότεροι οι υφυπουργοί τόνισαν εκ νέου την υποστήριξή τους στην εντολή της να αναζητήσει κοινό έδαφος στο Κυπριακό ζήτημα. Οι υφυπουργοί εκτίμησαν τις αρχικές σκέψεις της κ. Ολγκίν επί της κατάστασης στην Κύπρο, μετά από την πρόσφατη επίσκεψή της στο νησί τον περασμένο μήνα. Η επίσκεψη παρείχε επίσης την ευκαιρία να συζητηθούν παρατηρήσεις από προηγούμενες συνομιλίες λύσης», αναφέρει η δήλωση της Αρμοστείας.

Προστίθεται πως το Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζει ότι η κα Ολγκίν θα μπορέσει να εργαστεί μαζί με τις ηγεσίες τόσο της ελληνοκυπριακής όσο και της τουρκοκυπριακής κοινότητας ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επί του Κυπριακού.

Η δήλωση καταλήγει: «Το ΗΒ είναι δυνατός υποστηρικτής μιας συνολικής, δίκαιης και με διάρκεια λύσης του Κυπριακού ζητήματος, μέσω μιας διαδικασίας υπό κυπριακή καθοδήγηση υπό τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά με όλους τους Κύπριους και άλλους διεθνείς εταίρους, μέσω υφιστάμενων δομών και διπλωματικών καναλιών, περιλαμβανομένου του ρόλου μας ως συντακτών περί Κύπρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

