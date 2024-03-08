Τις δυνάμεις τους για την προώθηση και ανάδειξη θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, της παρενόχλησης και των πολλαπλών διακρίσεων ένωσαν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και οι Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών ενάντια στη βία και τις ανισότητες, υπεγράφη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στον σταθμό του Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, από την υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές Χριστίνα Αλεξοπούλου, την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιο Κοτταρά, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη και του Προέδρου της ΣΤΑ.ΣΥ., Χάρη Δαμάσκου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα το Μετρό θα φιλοξενήσει ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Η παρενόχληση / Η έμφυλη βία δεν είναι ok», που θα παροτρύνει τους πολίτες να μην μένουν αμέτοχοι σε περιστατικά παρενόχλησης και έμφυλης βίας και να τα καταγγέλλουν.

«Είναι χρέος της Πολιτείας και του καθενός από εμάς, να εργαστούμε σκληρά για να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Να στηρίξουμε τον διαρκή τους αγώνα και να σταθούμε απέναντι σε φαινόμενα όπως η έμφυλη βία και η παρενόχληση, τα οποία, παρά τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλες ουσιαστικές πρωτοβουλίες στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθούν να είναι συχνά. Για όλους αυτούς τους λόγους αναλαμβάνουμε δράση. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί μία ισχυρή σύμπραξη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της βίας και των πολύ-επίπεδων διακρίσεων κατά των γυναικών»ανέφερε σε χαιρετισμό του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι « «Ως Πολιτεία και ως κοινωνία οφείλουμε να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση. Δίπλα σε όσους υφίστανται τις διακρίσεις, τη βία, την προκατάληψη και τους αποκλεισμούς. Προστατεύοντας ανθρώπους και δικαιώματα. Θέλουμε το μήνυμα αυτό να φτάνει κάθε μέρα παντού. Δυνατά και επίμονα, σε όσους περισσότερους αποδέκτες. Ευχαριστούμε θερμά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη ΣΤΑΣΥ για τη συνεργασία».

Η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε « Με τα φαινόμενα έμφυλης βίας και παρενόχλησης να επεκτείνονται σε όλους τους χώρους, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν στα μέσα που χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία υψηλής παρενόχλησης των γυναικών και στα Μέσα Μεταφοράς σε πόλεις ανά τον κόσμο. Στόχος μας, οι ολοένα και περισσότερες προσπάθειες επαγρύπνησης όλων μας σε αυτό το ζήτημα, αλλά και ταυτόχρονα η παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης και ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των γυναικών.Εάν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων στο αστικό περιβάλλον, πρέπει να σταματήσει επιτέλους η παρενόχληση να θεωρείται ως μέρος μιας φυσιολογικής ζωής για κορίτσια και γυναίκες.Δεν χρειάζονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατεύσει ο οποιοσδήποτε κάποια γυναίκα σε μια τέτοια περίπτωση. Ακόμη και μία απλή ερώτηση για το εάν είναι καλά μπορεί να προσφέρει μεγάλη βοήθεια και, ταυτόχρονα, να προσθέσει ένα λιθαράκι στην αλλαγή μιας γενικότερης νοοτροπίας.

Σήμερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τις Σταθερές Συγκοινωνίες θεμελιώνει μία συνεργασία, μέσω του Μνημονίου, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης στους χώρους των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.Χρόνια Πολλά σήμερα σε όλες τις γυναίκες, Χρόνια μας Πολλά κάθε μέρα με την ευχή να εκμηδενιστούν τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης οπουδήποτε και το Μνημόνιο Συνεργασίας να γίνει η απαρχή για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα τόνισε «Η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας δεν είναι μία ημέρα ευχών, αλλά στοχασμών, για τους καθημερινούς και συνεχείς αγώνες που δίνουν οι γυναίκες για ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση. Σε μία σύγχρονη κοινωνία άλλωστε, που η θέση της γυναίκας συνεχώς εξελίσσεται, οφείλουμε, ως πολιτεία, να στεκόμαστε αρωγός κάθε μέρα του χρόνου. Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη ‘‘ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε'', προχωρά - μετά και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας - σε μία καμπάνια ευαισθητοποίησης και αφύπνισης, στον δημόσιο χώρο, διατρανώνοντας το μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και των διακρίσεων και στέλνοντας ένα ακόμη πιο ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, δεν ήταν τυχαία αλλά μία επιλογή υψηλού συμβολισμού για τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών στην ισότητα, τις ευκαιρίες αλλά και την ίδια τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Υποδομών και τη ΣΤΑ.ΣΥ. για την αγαστή συνεργασία. Τέλος, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες αλλά πολύ περισσότερο, να ευχηθώ να καταφέρουμε, όλες και όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, που θα επιφέρουν την καθολική πρόοδο της κοινωνίας μας, μακριά από κάθε παρωχημένη αντίληψη που μας κρατά πίσω».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος , Αθανάσιος Κοτταράς επεσήμανε «Στις Σταθερές Συγκοινωνίες αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες και δίνουμε βήμα σε δράσεις, που στόχο έχουν να ευαισθητοποιήσουν και να αφυπνίσουν». Και πρόσθεσε: «Οι σταθμοί και οι συρμοί των δικτύων μας γίνονται «όχημα» μεταφοράς μηνυμάτων και ιδεών με θετικό πρόσημο σε μια σειρά από επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

