Απάντηση σε δημοσιεύματα και δυσμενή σχόλια για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του 23χρονου αλλοδαπού για υπόθεση απόπειρας βιασμού προγενέστερη των υποθέσεων για τις οποίες απολογήθηκε και προφυλακίστηκε σήμερα, εξέδωσε το Εφετείο Αθηνών.

Στο Δελτίο Τύπου του Εφετείου που τιτλοφορείται «Αναφορικά με την έκδοση βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την αντικατάσταση προσωρινής κράτησης αλλοδαπού υπηκόου, κατηγορουμένου για την πράξη της απόπειρας βιασμού, που συμπλήρωσε το ανώτατο όριο κράτησης, με περιοριστικούς όρους» αναφέρονται τα εξής:

«Κατόπιν των αναφορών στον Τύπο περί της "απόλυσης κρατουμένου, κατηγορούμενου για απόπειρα βιασμού" από το Εφετείο Αθηνών, διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 292 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος από 1.7.2019 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), η προσωρινή κράτηση κατηγορουμένου, που διήρκησε ήδη δώδεκα μήνες, μπορεί να παραταθεί για έξι μήνες υπό εξαιρετικές περιστάσεις και με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα, μόνο στην περίπτωση που η αποδιδόμενη κατηγορία "αφορά σε εγκλήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη".

Στην υπόθεση που αναφέρονται τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου καθώς και τα ειδησεογραφικά μέσα, ο αλλοδαπός υπήκοος αντιμετώπιζε την κατηγορία της απόπειρας βιασμού, το πλαίσιο ποινής της οποίας προσδιορίζεται για το δικαστήριο από τον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 42 παρ. 1, 83 και 336 παρ. 1), όπως ισχύει από 1.7.2019 (Ν. 4619/2019), μεταξύ ποινής φυλάκισης δύο ετών (κατώτερη ποινή) και ποινής κάθειρξης οκτώ ετών (ανώτερη ποινή).

Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο Εφετών, κατά τη δικαιοδοτική του κρίση, έκρινε περί της αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε ήδη συμπληρώσει δώδεκα μήνες προσωρινής κράτησης, με περιοριστικούς όρους».

