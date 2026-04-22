Θρίλερ στην Κρήτη: Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό της Ελευθερίας μετά τον θάνατο του συντρόφου της

Σε μια εξαιρετικά σκοτεινή και περίπλοκη υπόθεση εξελίσσεται η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών στην Κρήτη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το πρωί της περασμένης Κυριακής 19 Απριλίου. Οι έρευνες των Αρχών εντείνονται, την ώρα που νέα δεδομένα περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, καθώς χθες εντοπίστηκε νεκρός ο 39χρονος πρώην σύντροφός της στην περιοχή του Ηρακλείου.

Τη σορό του άνδρα εντόπισε ο αδελφός του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές συνδέουν πλέον άμεσα τον θάνατό του, που αποδίδεται σε αυτοκτονία, με την εξαφάνιση της γυναίκας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής.

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές αφήνοντας ένα σημείωμα, που έγραφε «φεύγω και θα επιστρέψω σε λίγο», ωστόσο έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το αυτοκίνητό της παραμένει άφαντο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του όρους Γιούχτα.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου εξέπεμψε από την κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία καλύπτει μια μεγάλη ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων. Η επιχείρηση εντοπισμού από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην ορεινή και αγροτική ζώνη, με την ανησυχία για την τύχη της γυναίκας να κορυφώνεται μετά τη νέα τραγική εξέλιξη.

Οι αρχές παραμένουν εξαιρετικά συγκρατημένες, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα θρίλερ που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί κινούνται πλέον σε δύο βασικούς άξονες: αφενός να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του άνδρα και αφετέρου να εντοπίσουν τη γυναίκα. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς εξετάζονται νέα στοιχεία, όπως δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις για την τύχη της 43χρονης.

Πηγή: skai.gr

