Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που αγνοείται

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση-θρίλερ της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Κρήτης, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής.

Πληροφορίες του cretalive, αναφέρουν ο νεκρός βρέθηκε πριν λίγο ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης, στον οποίο έγινε έρευνα τη νύχτα από αστυνομικούς για την υπόθεση της εξαφάνισης.

O 43χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε με κοντόκκανη καραμπίνα.

Yπενθυμίζεται πως το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/04/2026 για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

To χρονικό της εξαφάνισης

Μητέρα τριών παιδιών, η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη φέρεται να έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο πρωινές ώρες της Κυριακής.

Από τότε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση, ενώ το απόγευμα φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ. Η μη επιστροφή της 43χρονης στο σπίτι, οι αναπάντητες κλήσεις και το γεγονός ότι ουδέποτε τελικά επικοινώνησε με τα παιδιά της- το μικρότερο 16 ετών- προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια της. Στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο μεγαλύτερος γιος, 21 ετών, πέρασε την είσοδο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του, η οποία είναι διαζευγμένη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία, όμως, καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων. Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα, την επομένη δηλαδή της εξαφάνισης, η Ελευθερία είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα.

Για τον εντοπισμό της έχουν «πετάξει» και drones της ΕΛ.ΑΣ, καθώς η ακτίνα που πρέπει να ψαχτεί, βάσει και του τελευταίου στίγματος, είναι πολύ μεγάλη. Για την περίπτωση της εκδόθηκε και Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων της που πραγματικά ανησυχούν για τη ζωή της. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες. Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου είναι κομβικής σημασίας για την ΕΛΑΣ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, έχουν κάμερες δείχνουν το αυτοκίνητο της 43χρονης της να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.