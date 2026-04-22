Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίζεται σήμερα η δίκη Λυγγερίδη

Με τις καταθέσεις αστυνομικών συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη και την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Αίτημα στο δικαστήριο να μην καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες υπέβαλαν χθες οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Πρόκειται για μάρτυρες, οι οποίοι κατά την προανάκριση έχουν στραφεί σε βάρος κάποιων κατηγορουμένων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν αίτημα να μην καταθέσουν, εάν το δικαστήριο πρώτα δεν ελέγξει εάν έχουν διττή ιδιότητα, δηλαδή εάν είναι μάρτυρες και κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση.

Ο εισαγγελέας επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος αυτού και η δίκη διεκόπη.



Πηγή: skai.gr

