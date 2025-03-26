Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου ενός 57χρονου αστέγου από τη Ρουμανία, σε εστιατόριο στη συμβολή των οδών Μάρνη και Καποδιστρίου στην Ομόνοια. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης και δύο υπάλληλοι του εστιατορίου για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ήδη έχουν οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή σύμφωνα με την ertnews.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (24/3) σε εστιατόριο με συριακή κουζίνα, ιδιοκτησίας του 56χρονου ιδιοκτήτη που συνελήφθη μαζί με δύο ομοεθνείς του υπαλλήλους 23 και 21 ετών αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αθηνών έλαβαν σήμα για άτομο το οποίο είναι χτυπημένο στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μάρνης 33. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου και εντόπισαν τον άστεγο, ο οποίος αιμορραγούσε από το μπροστινό μέρος του κεφαλιού του, ήταν πεσμένος στο πεζοδρόμιο σε θέση μπρούμυτα και οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να διακρίνουν αν βρισκόταν εν ζωή, καθώς και από τι προερχόταν το τραύμα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στο σημείο βρισκόταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ο οποίος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δήθεν είχε εντοπίσει με τους δύο υπαλλήλους στο πεζοδρόμιο το θύμα χωρίς να γνωρίζουν τι είχε συμβεί.

Στη συνέχεια σε σχετική ερώτηση των αστυνομικών ο ιδιοκτήτης άλλαξε τα λεγόμενά του και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το θύμα εισήλθε εντός του καταστήματος και κατευθύνθηκε προς το υπόγειο χώρο με σκοπό να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Εν συνεχεία, όπως ισχυρίστηκε, πιθανόν γλίστρησε στις σκάλες με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο ιδιοκτήτης συνέχισε λέγοντας πως ενημερώθηκε από τους υπάλληλους του για το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο, καθώς δεν βρισκόταν στο κατάστημα και εν συνεχεία και οι τρεις μαζί τον μετέφεραν εκτός του καταστήματος, πιάνοντας τον από τα άκρα και αφήνοντας τον εκτός του καταστήματος, ενώ ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, χωρίς να καλέσουν ασθενοφόρο.

Ο ιδιοκτήτης υπέδειξε στους αστυνομικούς βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο και προκύπτει ότι αφού μετέφεραν το θύμα εκτός καταστήματος, στη συνέχεια καθάρισαν το χώρο με χλωρίνη και νερό, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί το σημείο όπου βρίσκονται οι σκάλες που οδηγούν στον υπόγειο, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν κάμερες.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ενώ η επιχείρηση έχει σφραγιστεί. Από τις Αρχές εξετάζονται όλες οι πιθανότητες, είτε δηλαδή όντως να γλίστρησε από μόνο του το θύμα και στη συνέχεια να έστησαν αυτή τη σκηνή ο ιδιοκτήτης και οι υπάλληλοι για να μην μπλέξουν, είτε να τον έσπρωξαν για να τον βγάλουν έξω και να έσπευσαν να σφουγγαρίσουν για να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Ο ένας από τους δύο υπαλλήλους είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί.

