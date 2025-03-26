Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εξωτερικό εμπορευματικό χώρο στο αεροδρόμιο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε εξωτερικό εμπορευματικό χώρο στο αεροδρόμιο.
Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
- Συνελήφθη άτομο που εργάζεται στη Βουλή μετά την παρέλαση - Προσπαθούσε να γράψει υβριστικά συνθήματα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (Βίντεο)
- Πολεοδομία Ρόδου: Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος - Τι υποστηρίζουν
- Νέοι έλεγχοι και πρόστιμα 155.400 ευρώ σε οδικές μεταφορές από την Επιθεώρηση Εργασίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.