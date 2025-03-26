Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εξωτερικό εμπορευματικό χώρο στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε σε εξωτερικό εμπορευματικό χώρο - Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα

UPDATE: 17:21
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε εξωτερικό εμπορευματικό χώρο στο αεροδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά αεροδρόμιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark