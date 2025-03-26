Οι επτά συλληφθέντες της πολύκροτης υπόθεσης διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο, με την υποχρέωση της εμφάνισης τους στο Αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης κατά περίπτωση από 20.000- έως 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ertnews, όλοι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα χρηματισμού και εκβιασμών, αρνούνται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με την δικηγόρο κατηγορουμένων κ. Μαρία Κρικοπούλου: «Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι είμαστε αθώοι με τις κατηγορίες όπως αποδίδονται. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν εντυπωθεί προκειμένου να διαφανεί η πλήρης αθωότητά μας, περιμένουμε επειδή συνεχίζεται η έρευνα να διαπιστωθούν αυτά».

Από την πλευρά του, ο αρχιτέκτονας – μηχανικός, τον οποίο οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως «συντονιστή» της οργάνωσης, υποστηρίζει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές του είναι απολύτως νόμιμες. «Εργάζομαι ως πολιτικός μηχανικός τα τελευταία 45ετη. Είμαι παντρεμένος με 4 παιδιά και ουδέποτε έδωσα αφορμή για οποιαδήποτε άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον μου. Είμαι αθώος». δηλώνει ο κατηγορύμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, κ. Στέλιο Αλεξανδρή, «Αρνείται και τα δύο βασικά αδικήματα δηλαδή και αυτό της εγκληματικής οργάνωσης και αυτό της πλαστογραφίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η προϊσταμένη του τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αβάσιμες και ανυπόστατες». Σε εκείνη επιβλήθηκε η υψηλότερη εγγύηση, ύψους 100.000 ευρώ. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της από τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων, αναφέρονται τα εξής: «…είχε διαμορφώσει την απαραίτητη υποδομή προκειμένου να προβαίνει επανειλημμένως σε πλαστογραφία οικοδομικών αδειών, ψευδή βεβαίωση (….), άλλοτε ζητώντας και άλλοτε λαμβάνοντας άμεσα ή μέσω τρίτου αθέμιτα ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης».

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, προχώρησε στην αναστολή καθηκόντων και των πέντε (5) υπαλλήλων της Πολεοδομίας που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια. Παράλληλα τους παρέπεμψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της αργίας.

Το σκεπτικό των δύο δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι διέταξαν την απελευθέρωσή τους με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη, συνοψίζεται στο ότι δεν πρόκειται για ύποπτους φυγής ή τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. Ωστόσο νομικοί επισημαίνουν ότι πλέον οι εμπλεκόμενοι έχουν την δυνατότητα αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος τους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα- Χριστοδουλέα ζητά με εντολή της την διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου, για τις ανακριτικές αρχές που άφησαν ελεύθερους τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα Πολεοδομίας Ρόδου.

Σημειώνεται ότι από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα διαφθοράς της Πολεοδομίας Ρόδου κατεγράφη διάλογος υπαλλήλου, με άλλη γυναίκα που φέρεται να είναι συνεργάτιδα του Δήμου, η οποία αναφέρεται σε πτυχίο Proficiency που απέκτησε, καταβάλλοντας το ποσό των 1.200 ευρώ. Για τον λόγο αυτό, είναι σε εξέλιξη έρευνα για την ύπαρξη κυκλώματος εξαγοράς πλαστών πτυχίων.

