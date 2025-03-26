Λογαριασμός
Συνελήφθη άτομο που εργάζεται στη Βουλή μετά την παρέλαση - Προσπαθούσε να γράψει υβριστικά συνθήματα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (Βίντεο)

Οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα - Σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα

Ατομο που εργάζεται στη Βουλή προσπαθούσε να γράψει συνθήματα

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε χθες όταν ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα.

Στην πλατεία Συντάγματος προσπάθησε να γράψει υβριστικά συνθήματα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο που εργάζεται σε εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την καθαριότητα της Βουλής

Οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

