Ένα απρόοπτο σημειώθηκε χθες όταν ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα.

Στην πλατεία Συντάγματος προσπάθησε να γράψει υβριστικά συνθήματα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο που εργάζεται σε εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την καθαριότητα της Βουλής.

Οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

