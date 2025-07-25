Θρίλερ με την έκδοση του Μολδαβού Πλαχότνιουκ που καταχράστηκε πάνω από 1 δισ.

Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση έκδοσης του Μολδαβού ολιγάρχη που συνελήφθη Τρίτη στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, ο 59χρονος Βλάντιμιρ Πλαχότνιουκ, γνωστός στη χώρα του με το ψευδώνυμο «μαριονετίστας» υπήρξε επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος της Μολδαβίας.

Εις βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία των αρχών της Μολδαβίας, με την κατηγορία ότι υπεξαίρεσε από τρεις κρατικές τράπεζες της χώρας του ένα δισεκατομμύριο δολάρια την περίοδο 2012 - 2014.

Συνελήφθη την Τρίτη στην Αθήνα και λίγες ώρες αργότερα, στις ελληνικές αρχές κοινοποιήθηκε μέσω Interpol και δεύτερο ένταλμα εις βάρος του, αυτή τη φορά από τις αρχές της Ρωσίας.

Τον κατηγορούν ότι το 2014 σχεδίαζε να δολοφονήσει τον πολιτικό του αντίπαλο, Ρώσο υπήκοο και επικεφαλής του φιλορωσικού κόμματος της Μολδαβίας «Δική μας Πατρίδα».

Σύμφωνα με το ρωσικό ένταλμα, το σχέδιο του Πλαχότνιουκ δεν υλοποιήθηκε, γιατί οι πληρωμένοι δολοφόνοι συνελήφθησαν για εμπλοκή τους σε άλλη υπόθεση. Οι Ρώσοι κατηγορούν τον 59χρονο και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κατεργασμένη κάνναβη από την Ισπανία στη Ρωσία. Μέσα σε διάστημα 40 ημερών τόσο η Μολδαβία όσο και η Ρωσία πρέπει να στείλουν πλήρη φάκελο με τα στοιχεία που να υποστηρίζουν τα αιτήματά τους. Τα δύο αιτήματα θα δικαστούν από το Εφετείο, με τον τελικό λόγο για την έκδοσή του να έχει ο Έλληνας υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

