Στη ΜΕΘ Ρίου νοσηλεύεται 15χρονος που υπέστη θερμοπληξία

Στη ΜΕΘ Ρίου στην Πάτρα νοσηλεύεται ένα 15χρονο αγόρι το οποίο υπέστη θερμοπληξία ενώ βρισκόταν για πεζοπορία στο Μέτσοβο.

Όπως αναφέρει το tempo24, το παιδί πάσχει από μία ασθένεια που δεν του επιτρέπει να ιδρώνει και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία που επικρατούσε στην περιοχή, οδήγησαν τον 15χρονο να αισθανθεί αδιαθεσία και να λιποθυμήσει.

Αμέσως τον προσέγγισαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μαζί με γιατρό των διασωλήνωσαν καθ’ οδόν για το νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων. Στο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή και κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν.

Κρίθηκε αναγκαίο λόγω της κατάστασης του, να μεταφερθεί στο Ρίο για να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων.

Οι γιατροί στη ΜΕΘ, περιμένουν να περάσει το πρώτο 24ωρο το οποίο θεωρείται κρίσιμο, αν και όπως σημειώνουν “οι γιατροί στα Γιάννενα έκαναν εξαιρετική δουλειά και τον κράτησαν στη ζωή”.

Αύριο θα αποφασιστεί αν ο 15χρονος θα αποσωληνωθεί.

Πηγή: skai.gr

