Μετά τη σύλληψη του Μολδαβού ολιγάρχη και πρώην πολιτικού Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ (Vladimir Plahotniuc) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το ελληνικό FBI, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άλλων δύο Μολδαβών στη Θεσσαλονίκη, που καταζητούνται από τις αρχές του Μαυροβουνίου για εγκληματική οργάνωση και ανάλογα με την περίπτωση για ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες και διακεκριμένες κλοπές.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στην Ιταλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για έναν 35χρονο κι έναν 26χρονο, σε βάρος των οποίων, όπως προέκυψε, εκκρεμούν διεθνή εντάλματα σύλληψης από τις αρχές του Μαυροβουνίου.

Οι δύο καταζητούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσης.

Ο Πλαχότνιουκ κατηγορείται από τις Αρχές της πατρίδας του για απάτες και υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Μαζί του συνελήφθη και ένας στενός συνεργάτης του, ο οποίος επίσης έχει διατελέσει μέλος του κοινοβουλίου της Μολδαβίας.

