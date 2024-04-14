Tην τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας περίπου 60 ετών, που συμμετείχε στον 9ο "Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας".

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει μαζί με άλλους συμμετέχοντες από την Ήλιδα, με προορισμό την Ολυμπία, όταν κατέρρευσε λίγα χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, στο ύψος του χωριού Ηράκλεια.

Στο σημείο, έφτασαν άμεσα διασώστες του Ερυθρού Σταυρού που ακολουθούσαν τους συμμετέχοντες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αρχ. Ολυμπίας.

Παρά τις προσπάθειες όμως γιατρών και διασωστών άμεσα με ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια με κάθε διαθέσιμο μέσο, δυστυχώς ο άνδρας δεν επανήλθε.

Ο αγώνας γίνεται σε μη αγωνιστικούς ρυθμούς και ουσιαστικά οι συμμετέχοντες περπατούν την διαδρομή των 50 χλμ. ωστόσο οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταπόνησαν όλους όσοι συμμετείχαν στον αγώνα.

Πηγή: ilialive.gr

