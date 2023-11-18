Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο για την κλοπή στο δημοτικό αμφιθέατρο Ωραιοκάστρου

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διάρρηξη στο αμφιθέατρο του δήμου Ωραιοκάστρου.

Ο 27χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου χθες στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς δύο μέρες νωρίτερα διέρρηξε το κτήριο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου αφαιρώντας τέσσερα ηχεία μεγάλης χρηματικής αξίας.

Σε έλεγχο της αστυνομίας στην οικία του 27χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο από τα αφαιρεθέντα ηχεία, πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις αρχές Οκτωβρίου σε περιοχή της Αττικής, πινακίδες κυκλοφορίας άλλης χώρας, μοτοσυκλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τέλη Οκτωβρίου σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, εργαλεία, υπολογιστής και αντικείμενα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.