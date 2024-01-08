Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Γιώργο Λάνθιμο για την κατάκτηση της φετινής Χρυσής Σφαίρας καλύτερης ταινίας στην κατηγορία κωμωδία/ μιούζικαλ δίνει με ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.



«Ένας νέος άνθρωπος που ξεκίνησε από την Ελλάδα για να γίνει πολίτης του κόσμου και ένας από τους σημαντικότερους «auteur» του παγκόσμιου κινηματογράφου των ημερών μας» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη



«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιώργο Λάνθιμο για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία μιούζικαλ / κωμωδία.



Ένας νέος άνθρωπος που ξεκίνησε από την Ελλάδα για να γίνει πολίτης του κόσμου και ένας από τους σημαντικότερους «auteur» του παγκόσμιου κινηματογράφου των ημερών μας.



Το Poor Things που μιλάει με την ιδιαίτερη γλώσσα του Λάνθιμου για τη γυναικεία χειραφέτηση, το σύμπαν συμβολισμών, χρωμάτων, αισθημάτων είναι σίγουρα προσωπική επιτυχία ενός δημιουργού που όρισε ο ίδιος το μέλλον του. Μοιραζόμαστε τη χαρά του και είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν».



