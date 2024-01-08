Δεν κατάφεραν τελικά οι γιατροί να «σώσουν» το τμήμα του χεριού του 38χρονου κυνηγού που χθες με ασύλληπτο τρόπο έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή της Σπηλιάς Κισσάβου και αυτοτραυματίστηκε από το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άτυχος άντρας που αρχικά είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Ωστόσο, το τραύμα που είχε προκληθεί από μεγάλου διαμετρήματος βολίδα, του προκάλεσε τέτοια βλάβη στον βραχίονα του ενός χεριού, που χρειάστηκε ο ακρωτηριασμός του.

Κατά ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του το πρωί της Δευτέρας φαίνεται να σταθεροποιείται.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Ο 38χρονος που κατάγεται από χωριό της Λάρισας, είχε πάει για κυνήγι μαζί με άλλους την Κυριακή, στην περιοχή «Σοκάκι» στον Κίσσαβο.

Υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να γλίστρησε, πέφτοντας σε χαράδρα.

Κατά την πτώση, το όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε σοβαρά στο χέρι..

Μέσω ασυρμάτου ενημέρωσε τους φίλους του πως έχει τις αισθήσεις του, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση από την ΕΜΑΚ ενώ ειδικό ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης τον μετέφερε μετά τις 5 το απόγευμα στην 110 Πτέρυγα Μάχης κι από εκεί διακομίσθηκε για το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Σε σχετική ανακοίνωσή της την Κυριακή εξάλλου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «Νωρίς το μεσημέρι, σήμερα Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τραυματισμό άνδρα, σε δύσβατη περιοχή πλησίον του οικισμού Σπηλιά της Δ.Ε. Νέσσωνος Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 14 πυροσβέστες του 1ου και 3ου ΠΣ Λάρισας καθώς και της Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Μετά από έρευνες, οι Πυροσβέστες, με την παρουσία ιδιωτών, εντόπισαν τον άνδρα, βαριά τραυματισμένο, πλησίον του οικισμού Σπηλιά της Δ.Ε. Νέσσωνος Λάρισας.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ, οι Πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες, σήμερα Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.»

