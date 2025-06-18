Για παράνομη μεταφορά πέντε μεταναστών -εκ των οποίων ένας ήταν κρυμμένος στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου- συνελήφθη ένας 46χρονος.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνεργασίας με συναδέλφους τους του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, ενημερώθηκαν για το υπερφορτωμένο όχημα, καθώς αυτό κινείτο στην Εγνατία Οδό.

Ο 46χρονος οδηγός (υπήκοος Ρουμανίας) αγνόησε το σήμα των αστυνομικών να σταματήσει και μέσω του κόμβου της Ρεντίνας εισήλθε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, όπου λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν πέντε Μαροκινοί (ο τελευταίος στον χώρο αποσκευών), που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Οι ίδιοι, κατά δήλωση τους, είχαν πληρώσει 3.000 ευρώ για τη μεταφορά τους από τον Έβρο με προορισμό χώρα της Ευρώπης.

Ο 46χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.