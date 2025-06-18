Ηράκλειο: Συνελήφθη 57χρονη για κακοποίηση 88χρονης γυναίκας που φρόντιζε

Στη σύλληψη μιας 57χρονης αλλοδαπής, η οποία είχε αναλάβει την υποχρέωση να φροντίζει μια 88χρονη γυναίκα, προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Ηρακλείου.

Τα παιδιά της 88χρονης είχαν υποψιαστεί την επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της μητέρας τους που έχει προβλήματα υγείας, ενώ οι υποψίες τους φέρεται να επιβεβαιώθηκαν από κάμερα που τοποθέτησαν στο χώρο του σπιτιού. Η 88χρονη, σύμφωνα με την αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη της αλλοδαπής χθες το απόγευμα (17/6/2025) μετά από καταγγελία των παιδιών της, έφερε μώλωπες στο σώμα της. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ Μαλεβιζίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

