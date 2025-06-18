Λογαριασμός
Νεκρός από πυροβολισμό 68χρονος πρώην αυτοδιοικητικός στην Ξάνθη

Αν και το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

περιπολικό

Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα πρώην αυτοδιοικητικός στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου έξω από το κατάστημα του.

Ο άτυχος 68χρονος φέρει τραύμα στη μασχάλη από πυροβόλο όπλο και εντοπίστηκε από συγχωριανό του, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Αν και το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο 68χρονος υπήρξε αυτοδιοικητικός για πολλά χρόνια και αρχηγός παράταξης στο Δήμο Τοπείρου.

