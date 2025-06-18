Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα πρώην αυτοδιοικητικός στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου έξω από το κατάστημα του.

Ο άτυχος 68χρονος φέρει τραύμα στη μασχάλη από πυροβόλο όπλο και εντοπίστηκε από συγχωριανό του, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Αν και το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο 68χρονος υπήρξε αυτοδιοικητικός για πολλά χρόνια και αρχηγός παράταξης στο Δήμο Τοπείρου.

