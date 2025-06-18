Πάτρα: Νεκρός ο ιατροδικάστης Γιώργος Σιώζος

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης ο ιατροδικαστής Πάτρας, Γιώργος Σιώζος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ιατροδικαστής φαίνεται πως αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο, η κατάστασή της υγείας του ήταν οριακή με αποτέλεσμα ο 51χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή, πριν προλάβουν οι γιατροί του νοσοκομείου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ωστόσο ήταν εξαιρετικά πιεσμένος από τη δουλειά του το τελευταίο διάστημα.

Ο Γιώργος Σιώζος που έχει υπηρετήσει στην ιατροδικαστική υπηρεσία των Ιωαννίνων αλλά και στην Άρτα. αφήνει πίσω του ένα παιδί 9 ετών.

Πηγή: skai.gr

