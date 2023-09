«H κόρη σας είχε ένα τροχαίο»: «Έφαγε» 15.000 ευρώ από ηλικιωμένες μέσα σε 2 μέρες- Την «τσάκωσαν» στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» Ελλάδα 16:34, 21.09.2023 linkedin

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να εισέπραξε το τελευταίο 2ήμερο συνολικά 14.500 ευρώ και κοσμήματα από δύο υπέργηρες γυναίκες, σε Κατερίνη και Βέροια.