Ήταν πιασμένη από έναν κορμό δέντρου η κοπέλα που έπεσε στον Πηνειό - Πως σώθηκε (βίντεο) Ελλάδα 16:14, 21.09.2023 linkedin

Ο Λάμπρος Κίτσιος από την 8η ΕΜΑΚ περιγράφει το χρονικό της διάσωσης της νεαρής κοπέλας