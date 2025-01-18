Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για πυρκαγιά σε κατοικία στη Νέα Ηράκλεια

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν δώδεκα άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα

Πυροσβεστικό

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία στη Νέα Ηράκλεια, στην περιοχή της Καλλικράτειας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις οκτώμισι το βράδυ και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές δεν υπάρχει κίνδυνος για άτομα ή επέκτασης της πυρκαγιάς σε αλλά κτίρια.

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν δώδεκα άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

