Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για πυρκαγιά σε κατοικία στη Νέα Ηράκλεια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία στη Νέα Ηράκλεια, στην περιοχή της Καλλικράτειας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις οκτώμισι το βράδυ και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές δεν υπάρχει κίνδυνος για άτομα ή επέκτασης της πυρκαγιάς σε αλλά κτίρια.
Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν δώδεκα άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
