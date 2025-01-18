Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για πυρκαγιά σε κατοικία στη Νέα Ηράκλεια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία στη Νέα Ηράκλεια, στην περιοχή της Καλλικράτειας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις οκτώμισι το βράδυ και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές δεν υπάρχει κίνδυνος για άτομα ή επέκτασης της πυρκαγιάς σε αλλά κτίρια.

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν δώδεκα άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

