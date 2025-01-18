Bέροια: Άνδρας έπεσε από σκαλωσιά πάνω σε περαστικό

Ένας άνδρας έπεσε στο κενό από σκαλωσιά σε πολυκατοικία, κατά τη διάρκεια εργασιών και την πτώση του ανέκοψε άλλος άνδρας, διερχόμενος από το πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο ανδρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη Βέροια, σε πολυκατοικία στην οποία πραγματοποιούταν εργασίες συντήρησης, στην οδό Βενιζέλου, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου.

Οι δύο άνδρες είχαν τις αισθήσεις τους μετά το ατύχημα, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

