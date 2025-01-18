Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε καφέ στη Θεσσαλονίκη– Πήρε φωτιά η θερμάστρα υγραερίου

Η φωτιά ξέσπασε σε θερμάστρα υγραερίου, την ώρα, που το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο

Πυρκαγιά σε καφέ στη Θεσσαλονίκη

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ο εξωτερικός χώρος καφέ, που λειτουργούσε σε πρασιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε σε θερμάστρα υγραερίου, την ώρα, που το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο. Έκαψε το εξωτερικό μπαρ, ωστόσο δεν επεκτάθηκε στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας και για καλή τύχη όλων η φιάλη δεν εξερράγη.

Οι πελάτες του μπαρ εγκατέλειψαν άμεσα τον χώρο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έσβησαν τη φωτιά ενώ στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν τρία άτομα.

Πηγή: ertnews.gr

