Πυρκαγιά σε καφέ στη Θεσσαλονίκη

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ο εξωτερικός χώρος καφέ, που λειτουργούσε σε πρασιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε σε θερμάστρα υγραερίου, την ώρα, που το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο. Έκαψε το εξωτερικό μπαρ, ωστόσο δεν επεκτάθηκε στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας και για καλή τύχη όλων η φιάλη δεν εξερράγη.

Οι πελάτες του μπαρ εγκατέλειψαν άμεσα τον χώρο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έσβησαν τη φωτιά ενώ στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν τρία άτομα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.