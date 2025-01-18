Χανιά: Σύλληψη άνδρα για ληστεία

Συνελήφθη άμεσα αλλοδαπός κατηγορούμενος για ληστεία στα Χανιά, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού απέσπασε χρηματικό ποσό από ημεδαπό.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και πρόκειται για 46χρονο αλλοδαπό ο οποίος χθες το βράδυ, κατηγορείται πως ήταν ο άγνωστος που προσέγγισε 61χρονο ημεδαπό την ώρα που αποβιβαζόταν από το όχημά του.

Με την απειλή μαχαιριού τον οδήγησε σε παρακείμενο Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης Μετρητών όπου τον εξανάγκασε να προβεί σε ανάληψη χρηματικού ποσού 840 ευρώ το οποίο εν συνεχεία του αφαίρεσε και διέφυγε πεζός.

'Αμεσα αστυνομικοί τον αναζήτησαν και εντόπισαν τον αλλοδαπό ο οποίος αναγνωρίσθηκε από τον ημεδαπό, ως ο δράστης και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του αλλοδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο σχεδόν του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού το οποίο αποδόθηκε στον κάτοχο του. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

