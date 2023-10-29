Σε καταδίωξη στην Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε ο έλεγχος αστυνομικών σε όχημα που οδηγούσε 27χρονος. Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης σταμάτησαν χθες το απόγευμα για έλεγχο στο ύψος του κόμβου Καρτερέ το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 27χρονο αλλοδαπό. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και ο 27χρονος συνελήφθη μετά από προσπάθεια διαφυγής.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο, εντοπίσθηκαν στο χώρο των αποσκευών, δύο αλλοδαποί, οι οποίοι δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Το όχημα κατασχέθηκε και όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί η υπεξαίρεσή του τις προηγούμενες ημέρες σε Αστυνομική Υπηρεσία της Αττικής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

