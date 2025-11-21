Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οδηγός για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο

Στη φυλακή οδηγείται 31χρονος άνδρας, μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη για τον θάνατο 20χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2022 στην Ημαθία.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο και σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα σε επαρχιακό δρόμο.

Οι πραγματογνώμονες κατέθεσαν ότι το αυτοκίνητο ήταν τεχνικά ανασφαλές, καθώς είχαν γίνει μετατροπές για αύξηση της ιπποδύναμης και τα ελαστικά του ήταν φθαρμένα. Ο άτυχος 20χρονος βρισκόταν στο όχημα μαζί με άλλον έναν επιβάτη, ηλικίας 21 ετών, μετά από βραδινή έξοδο της παρέας τους.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι. Ο θάνατος του 20χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ ο οδηγός και ο 21χρονος τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο. Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο». Παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση της ποινής χωρίς αναστολή, οδηγώντας τον 31χρονο στη φυλακή.

Πηγή: skai.gr

