Συνελήφθη οδηγός αστικού λεωφορείου στο Χαλάνδρι ο οποίος ήταν σε κατάσταση μέθης.

Το λεωφορείο βρισκόταν στην Λ. Πεντέλης εκτελώντας το δρομολόγιό του, όταν κάποιοι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι ο οδηγός ήταν μεθυσμένος. Το κατήγγειλαν σε περιπολικό που βρισκόταν δίπλα τους. Το πλήρωμα του περιπολικού σταμάτησε το δρομολόγιο του λεωφορείου και προσήγαγε τον οδηγό στο ΑΤ Χαλανδρίου μέχρι να έρθει η τροχαία και να επιληφθεί του περιστατικού.

Η τροχαία προσπάθησε να κάνει αλκοτέστ στον οδηγό, αλλά εκείνος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να του αφαιρεί το δίπλωμα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Ο.ΣΥ. Α.Ε, αργά το απόγευμα του Σαββάτου ενημερώθηκε από τις αστυνομικές αρχές ότι οδηγός της Εταιρείας που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 451, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Με εντολή της Διοίκησης, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, κινήθηκε ήδη η πειθαρχική διαδικασία προκειμένου να επιβληθούν οι αυστηρές κυρώσεις που συνεπάγεται τέτοιου είδους βαρύτατη παράβαση του νόμου και παραβίαση των εργασιακών καθηκόντων.

Πηγή: skai.gr

