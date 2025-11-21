Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στη Σαλαμίνα

Αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα από την προβλήτα στη Σαλαμίνα - O οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις

ΕΚΑΒ

Αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα από την προβλήτα στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαλαμίνα οδηγός Θάλασσα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark