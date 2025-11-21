Αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα από την προβλήτα στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Πηγή: skai.gr
