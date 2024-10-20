Πάτρα: Μεθυσμένος οδηγός πάτησε γκάζι πάνω σε πεζόδρομο- Από θαύμα γλύτωσαν οι πεζοί

Από θαύμα δεν βρέθηκαν οι πεζοί που κινούνταν στο κέντρο της Πάτρας κάτω από τις ρόδες αυτοκινήτου που οδηγούσε μεθυσμένος άνδρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα συνέβησαν αργά τη νύχτα του Σαββάτου στο νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας εμφανώς σε κατάσταση μέθης, ανέβηκε πάνω στον πεζόδρομο από το ύψος της Αράτου. Στη συνέχεια, χτύπησε πάνω σε πινακίδα, την έσπασε και συνέχισε την πορεία του, ενώ στο σημείο κυκλοφορούσαν πεζοί δεκάδες άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας που προσπάθησαν να τον σταματήσουν, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Ο οδηγός δεν έδωσε καν σημασία στις εκκλήσεις του κόσμου για να σταματήσει την πορεία του ΙΧ , προσπέρασε, ευτυχώς χωρίς να παρασύρει κανέναν και συνέχισε τον δρόμο του ...σαν κύριος κατερχόμενος την οδό Κολοκοτρώνη.

Πηγή: skai.gr

