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Κυρανάκης: Στη Θεσσαλία για τα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ενημέρωση, παραμένει η δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS εως τέλος Αυγούστου

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Κυρανάκης

Στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, ενόψει της ολοκλήρωσής του, μεταβαίνει σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και προτεινόμενος του πρωθυπουργού για νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, παραμένει η δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS έως τέλος Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κωνσταντίνος Κυρανάκης Θεσσαλία σιδηροδρομικές γραμμές
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