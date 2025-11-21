Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται σε περιοχές της χώρας ειδικά στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στη Θεσπρωτία

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων σε αυτές τις περιοχές το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30, σήμερα Παρασκευή (21 Νοεμβρίου 2025), έχει δεχθεί 367 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στη νήσο Κέρκυρα 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά (7) κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρείς (3) παροχές βοηθείας.

Νωρίτερα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Θεσπρωτία και Μετέωρα έλαβαν μηνύματα από το 112 για έντονες βροχοπτώσεις και κίνδυνο κατολισθήσεων.

Ειδικότερα, το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 λόγω των βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στα Ιωάννινα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωάννινων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ακολούθησαν παρόμοια μηνύματα από το 112 για τη δημοτική ενότητα Άρτας, Μετεώρων στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, Φιλιατών της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας, Ζηρού και Πρέβεζας, Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Στο μεταξύ, την κήρυξη του Δήμου Πωγωνίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και γενικά εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των τεχνικών συνεργείων, η έκταση των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων.

Ο κ. Καψάλης τονίζει την κρίσιμη κατάσταση λόγω της ακριτικής θέσης, των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών και επισημαίνει ότι «η ανάγκη για άμεση κρατική υποστήριξη είναι επιτακτική».

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ένεκα έντονων πλημμυρικών φαινομένων, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στα ακόλουθα σημεία:

(α) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας - Καστανιάς, από το 20ο χλμ. (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για όλα τα οχήματα,

(β) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας - Ασπροποτάμου, από τη διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής (θέση Τρία Ποτάμια) έως την είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (3,5 χλμ της Επαρχιακής Οδού Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής), για όλα τα οχήματα,

(γ) Στην Επ. Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ»), έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων,

(δ) Στο Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωσή του με το 28ο χλμ. της Επ. Ο. Καλαμπάκας- Χρυσομηλιάς έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου,

(ε) Πεζογέφυρες «Αγίου Κωνσταντίνου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.

Σοβαρά προβλήματα σε Άρτα - Κέρκυρα

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τα κύρια συμβάντα, όπως σημειώνει ο Δήμος, αφορούν:

Την περιοχή Κακολάγκαδο (Άρτα - Ροδαυγή), όπου μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως και η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Η περιοχή είναι απροσπέλαστη και συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Τον Αμμότοπος (μετά την Κιάφα), όπου έχει σημειωθεί σημαντική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ενώ στην Παντάνασσα παρατηρείται υπερχείλιση χειμάρρου, που δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στα παρακείμενα σημεία.

Στην Κέρκυρα, στους Καουσάδες, μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κατοικίες. Ευτυχώς, τα σπίτια που επλήγησαν δεν ήταν κατοικημένα, γεγονός που απέτρεψε ανθρώπινες απώλειες.

Η περιοχή παραμένει απροσπέλαστη, ενώ κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr.

Σοβαρό πρόβλημα έχει παρουσιαστεί και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, το οποίο έχει αποκλειστεί από μπάζα και φερτά υλικά, δημιουργώντας εμπόδια στο έργο των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο Σιδάρι και στους Μαγουλάδες Κέρκυρα, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνη, με μεγάλη ποσότητα νερού να έχει καλύψει ολόκληρα τμήματα των οικισμών. Η διέλευση οχημάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ σε ορισμένα σημεία κρίνεται αδύνατη.

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Καουσάδες και Σιδάρι, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία της βλάβης, παρά τις σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης.

Την ίδια στιγμή και περιοχές της Ηπείρου σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες. Σημειώνεται πως έχουν κλείσει και αρκετοί δρόμοι προς πολλά ορεινά χωριά της Κόνιτσας.

Παράλληλα, έκλεισε πριν το μεσημέρι της Παρασκευής η γέφυρα Τσιτου στην περιοχή της Καστανιάς, σύμφωνα με το stagonnews.

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, νερό κατεβαίνει ορμητικό από το ρέμα, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια της διέλευσης.

Κλειστά σχολεία

Σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις περιοχές της Κέρκυρας Καρουσάδες, Βελονάδες, Αυλιώτες, Ειδικό σχολείο Βελονάδων και το νηπιαγωγείο Καββαδάδων.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα σήμερα Παρασκευή (21-11-2025) προς αύριο Σάββατο (22-11-2025).

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα οι πολίτες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα και τους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr

«Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά η πυροσβεστική.

Πηγή: skai.gr

