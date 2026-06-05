Οι πέντε μεγαλύτερες αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Ευρώπης κατέγραψαν μικτά αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας σημείωσαν αύξηση, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε σχεδόν σταθερή, ενώ οι αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας σημείωσαν μείωση.

Σε όλες τις αγορές τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να κυριαρχούν στις συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αν και οι όγκοι των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων παρουσιάζουν μειωμένη τάση, σε αντίθεση με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που η τάση είναι ανοδική.

Η Ισπανία είχε την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων αγορών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία, ταξινομήθηκαν 531.767 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου -Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε ετήσια βάση. Τα επιβατικά αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών αυξήθηκαν κατά 10,4% το πρώτο τρίμηνο και αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 27% του συνολικού όγκου πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα οχήματα άνω των 15 ετών μειώθηκαν κατά 1,7%, αν και εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τέσσερις στις δέκα συναλλαγές. Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος, αφού συνολικά 8.886 ηλεκτρικά οχήματα άλλαξαν χέρια στο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 48,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Τα plug-in υβριδικά αυξήθηκαν κατά 51,3% στις 13.710 μονάδες.

Η Ιταλία επίσης κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα μετά από ένα αδύναμο ξεκίνημα του έτους. Με βάση τα στοιχεία της ANFIA πραγματοποιήθηκαν 1.503.591 συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 2.016.232 συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Η μείωση ανήλθε σε μόνο 4.758 λιγότερες συναλλαγές. Αντίθετα οι συναλλαγές μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 32% στις 86.943 μονάδες, δίνοντας στα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα μερίδιο αγοράς 4,3%, από 3,3% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 29,6% στις 128.039 συναλλαγές, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 6,4%. Τα plug-in υβριδικά κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι όγκοι μειώθηκαν κατά 14,9% στις 20.021 μονάδες.

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Γερμανίας μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος ήταν πολύ δυνατός στις πωλήσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, 1.609.677 επιβατικά αυτοκίνητα άλλαξαν χέρια τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σημειώνοντας μείωση 1,6% σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βενζίνη παρέμεινε ο κυρίαρχος κινητήρας στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αντιπροσωπεύοντας το 55,1% των συναλλαγών. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 5,6% των συνολικών πωλήσεων.

Τέλος, στην Γαλλία οι συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 2,5% το πρώτο τρίμηνο αγγίζοντας τις 1.330.153 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 33.582 μονάδων σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία για τους κινητήρες δείχνουν την κλίμακα της πίεσης από τον ICE στη Γαλλία. Τον Ιανουάριο, οι συναλλαγές βενζίνης μειώθηκαν κατά 14% και οι συναλλαγές ντίζελ μειώθηκαν κατά 12%. Τον Μάρτιο, τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 47%, διατηρώντας μερίδιο αγοράς 4%. Οι πωλήσεις με κινητήρα πετρελαίου μειώθηκε κατά 4% τον Μάρτιο, αλλά εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει το 42% της αγοράς, ενώ τα βενζινοκίνητα μοντέλα μειώθηκαν κατά 2% με συνολικό μερίδιο 38%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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