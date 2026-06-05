Το τέλος της εβδομάδας βρίσκει τη δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στην Κορινθία, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που εγκατέλειψε την Αθήνα για μια νέα ζωή στην Αίγινα, μαθαίνουμε τα προβλήματα των ψαράδων στο Αγκίστρι και θυμόμαστε μια τραγική νύχτα του 1981 στην περιοχή της Κορίνθου. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Ο Γιάννης Χερουβείμ εγκατέλειψε την Αθήνα και έγινε κτηνοτρόφος στην Αίγινα. Στην κορυφή του βουνού, πάνω από το χωριό Σφεντούρι, υπάρχει μια στέρνα που μπορεί παλιότερα να ήταν για να πίνουν νερό τα ζώα, τώρα όμως είναι το ησυχαστήριο για τον Γιάννη μετά από μια δύσκολη μέρα.

24 Φεβρουαρίου 1981 και ώρα 11 παρά πέντε τη νύχτα. Σεισμός 6,7 ρίχτερ, με επίκεντρο τις νήσους Αλκυονίδες στο ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου, προκαλεί χάος. Η γη σείεται από την Κορινθία μέχρι την Αττική και άλλες περιοχές. Λίγες ώρες αργότερα, ακολουθεί δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 ρίχτερ… Άνθρωποι της περιοχής θυμούνται τις δραματικές ώρες που βίωσαν, αλλά και τις καταστροφές που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις.

Στη Μαρίνα Αγκιστρίου, οι ψαράδες και οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών συνεχίζουν καθημερινά να ελλιμενίζουν τις βάρκες τους σε μια μαρίνα που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες. Οι φθορές στις εγκαταστάσεις είναι εμφανείς σε όλο το μήκος της προβλήτας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην ασφάλεια όσο και στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών. Την ίδια στιγμή, οι ψαράδες και οι ιδιοκτήτες σκαφών εξακολουθούν να καταβάλλουν κανονικά τα ανταποδοτικά τέλη προς το λιμενικό ταμείο, χωρίς όμως να απολαμβάνουν τις απαραίτητες υποδομές και τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

Πηγή: skai.gr

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