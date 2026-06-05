Επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν 38χρονο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω την ώρα που εμφανίστηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, για να παραλάβουν από το υποψήφιο θύμα χρήματα και τιμαλφή.

Ο 38χρονος φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο περί απάτης, οπότε ενημέρωσε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. Η υπόθεση καταγράφηκε το προηγούμενο 24ωρο σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, 27, 33 και 43 ετών, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στο σημείο συνάντησης και από την έρευνα προέκυψε ότι συνδέεται με δύο ακόμη υποθέσεις απάτης --μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κατερίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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