Νέος κύκλος υποτροφιών από την AEGEAN για τους μηχανικούς αεροσκαφών του αύριο

Η AEGEAN ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών Εκπαίδευσης Μηχανικών Αεροσκαφών, προσφέροντας σε νέους και νέες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της πολιτικής αεροπορίας.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το 2022, εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για τη στήριξη της νέας γενιάς και την ενίσχυση των επαγγελμάτων της αεροπορικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Φέτος, 20 υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό κύκλο διάρκειας 24 μηνών, ο οποίος συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Olympic Air και τη διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή μηχανικών της, ενώ η πρακτική κατάρτιση διεξάγεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της νέας Τεχνικής Βάσης της AEGEAN. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν το επαγγελματικό πτυχίο Κατηγορίας Β1.1 (Part-66 Aircraft Maintenance License), το οποίο αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική τους πορεία.

Το πρόγραμμα καλύπτει το 50% των διδάκτρων, ενώ οι τρεις πρώτοι απόφοιτοι επιβραβεύονται με επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού που κατέβαλαν, ανάλογα με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιστροφή 100% για τον πρώτο, 75% για τον δεύτερο και 50% για τον τρίτο απόφοιτο.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του προγράμματος αποτελεί η άμεση επαγγελματική προοπτική που προσφέρει, καθώς οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της AEGEAN, ξεκινώντας την καριέρα τους σε έναν κλάδο με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 22 Ιουνίου 2026 μέσω της ειδικής φόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο engineerscholarships@aegeanair.com και τηλεφωνικά στο 210 3550680 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 15:00).



Πηγή: skai.gr

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