Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου Τρικάλων

Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ένεκα έντονων πλημμυρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.

Ειδικότερα, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

(α) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας - Καστανιάς, από το 20ο χλμ. (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για όλα τα οχήματα,

(β) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας - Ασπροποτάμου, από τη διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής (θέση Τρία Ποτάμια) έως την είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (3,5 χλμ της Επαρχιακής Οδού Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής), για όλα τα οχήματα,

(γ) Στην Επ. Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ»), έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων,

(δ) Στο Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωσή του με το 28ο χλμ. της Επ. Ο. Καλαμπάκας- Χρυσομηλιάς έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου,

(ε) Πεζογέφυρες «Αγίου Κωνσταντίνου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.

