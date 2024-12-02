Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση των κτιριακών υποδομών των σχολείων του δήμου Θεσσαλονίκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την πόλη. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν -κατά κύριο λόγο- στις αυλές των σχολείων λόγω πτώσης ή επικίνδυνης κλίσης δένδρων καταγράφηκαν και αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων.

Με βάση τα δεδομένα αύριο θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων πλην του 19ου Γυμνασίου και του 15ου & 69ου Δημοτικών Σχολείων. Στα συγκεκριμένα σχολεία οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους διευθυντές που διαπιστώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα που δυσχεραίνει τη λειτουργία του σχολείου να ειδοποιήσουν άμεσα ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

