Θεσσαλονίκη: Παραμένουν κλειστοί δρόμοι παρά την ύφεση των φαινομένων

Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη παρόλο που η ένταση των φαινομένων έχει κοπάσει.
Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Θέρμης- Βασιλικών λόγω υπερχείλισης ενώ κλειστή είναι και η υπόγεια διάβαση στην Αγαμέμνονος και η 8η οδός στους Ταγαράδες. Λόγω πτώσης κολώνας κλειστές είναι η οδός Ομήρου στη Νέα Ραιδεστό και η 29η οδός στους Ταγαράδες.
Τέλος, κλειστός είναι στη Θέρμη ο παράδρομος στη Νέων Μουδανιών στο ύψος του καταστήματος έπιπλα Γκούμα.
- Μητέρα, αδελφή και σπιτονοικοκυρά στο εδώλιο για τη δολοφονία της Φαίης Μπακογιώργου
- ΔΕΔΔΗΕ: Προβλήματα ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία Bora - Συνεχίζεται η αποκατάσταση σε Θεσσαλονική και Χαλκιδική
- Hellenic Train: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω επιπτώσεων της κακοκαιρίας - Ποια δρομολόγια επηρεάζονται
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.