Θεσσαλονίκη: Παραμένουν κλειστοί δρόμοι παρά την ύφεση των φαινομένων

Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη παρόλο που η ένταση των φαινομένων έχει κοπάσει.

Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Θέρμης- Βασιλικών λόγω υπερχείλισης ενώ κλειστή είναι και η υπόγεια διάβαση στην Αγαμέμνονος και η 8η οδός στους Ταγαράδες. Λόγω πτώσης κολώνας κλειστές είναι η οδός Ομήρου στη Νέα Ραιδεστό και η 29η οδός στους Ταγαράδες.

Τέλος, κλειστός είναι στη Θέρμη ο παράδρομος στη Νέων Μουδανιών στο ύψος του καταστήματος έπιπλα Γκούμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

