Ξεκίνησε ενώπιον του ΜΟΔ η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση δολοφονίας της 23χρονης Φαίης Μπακογιώργου, το πτώμα της οποίας είχε βρεθεί τον Οκτώβριο του 2021, σε πεζοδρόμιο, σε μικρή απόσταση από το σπίτι που έμενε, με κατηγορούμενες για την τραγική κατάληξη του θύματος, τη μητέρα και την αδελφή της αλλά και τη σπιτονοικοκυρά του σπιτιού που έμεναν οι τρεις γυναίκες.

Στη δικογραφία περιγράφεται η μαρτυρική ζωή που ζούσε η 23χρονη πλάι στις κατηγορούμενες, με τη θεωρούμενη ως πρωταγωνίστρια του δράματος 57χρονη σπιτονοικοκυρά να χτυπά και να εξαναγκάζει το θύμα σε πορνεία και επαιτεία, υπό την πλήρη ανοχή και συγκάλυψη των άλλων δύο γυναικών. Η μητέρα και η αδελφή του θύματος, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, όχι μόνο δεν απέτρεπαν τους άγριους ξυλοδαρμούς και την εκμετάλλευση της Φαίης, αλλά συνέδραμαν στη δολοφονία. Η μητέρα ενίσχυε ψυχολογικά τη βασική κατηγορουμένη σε όσα έκανε σε βάρος της κόρης της, ενώ η δεύτερη "συγκάλυπτε" όσα γίνονταν σε βάρος της αδελφής της.

Οι τρεις κατηγορούμενες, προσωρινά κρατούμενες για την υπόθεση, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, εμπορίας ανθρώπων κατ' επάγγελμα, διακοπής κύησης σε βαθμό κακουργήματος, επικίνδυνης σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, απλής σωματική βλάβης κατά συρροή και συνέργειας σε εμπορία ανθρώπων. Το αδίκημα της διακοπής κύησης αφορά τη σπιτονοικοκυρά, καθώς η 23χρονη το διάστημα πριν τη δολοφονία της κυοφορούσε το τέταρτο παιδί της.

Απέναντι στις τρεις γυναίκες βρίσκεται ο πατέρας, ο οποίος παρίσταται προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και σήμερα ανέβηκε πρώτος στο βήμα του μάρτυρα.

Μετά από τρεις διακοπές της δίκης, ο Νίκος Μπακογιώργος που λίγο νωρίτερα άκουσε την πρώην σύζυγο του, την κόρη του και τη βασική κατηγορουμένη να αρνούνται τις κατηγορίες, περιέγραψε στο δικαστήριο όσα βίωνε η μεγαλύτερη κόρη του στα χέρια των τριών γυναικών. «Πέταξαν το παιδί μου σαν το σκυλί» είπε ο μάρτυρας αναφερόμενος τόσο στη διαχείριση της υπόθεσης από την Αστυνομία όσο και στον τρόπο που βρέθηκε νεκρή η Φαίη, τυλιγμένη σε μία κουβέρτα πλάι σε έναν κάδο μερικά μέτρα μακρυά από το σπίτι που έμεναν, οι κατηγορούμενες. «Η Φαίη ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος» είπε ο μάρτυρας, ο οποίος τόνισε πως ενημερώθηκε για την ανεύρεση της σωρού ένα μηνά μετά. «Με ενημέρωσαν στις 11 Νοεμβρίου του 2021 ότι βρέθηκε νεκρή η κόρη μου στις 8 Οκτωβρίου του 2021 το πρωί. Αρχικά βρέθηκε από δύο γυναίκες. Η κόρη μου βρέθηκε έξω από ένα πάρκινγκ τυλιγμένη με μια κουβέρτα και στο κεφάλι μια σακούλα από πάνες. Ειδοποίησαν έναν άντρα να πάει εκεί. Σήκωσε αυτός την κουβέρτα με ένα ξύλο και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Μετά το έκτο τηλεφώνημα πήγε αυτοκίνητο της αστυνομίας εκεί. Ντροπή! Αίσχος! Και μου θάβουν το παιδί "άγνωστων στοιχείων"! Δύο αστυνομικά τμήματα! Έψαξαν μόνο στους σεσημασμένους. Είναι ένα μηδενικό η αστυνομία. Πέταξαν το παιδί μου σαν το σκυλί…»

Πρόεδρος: Καταλαβαίνω ότι είναι δυσάρεστη η κατάσταση. Πρέπει να είστε ψύχραιμος. Αφού βρέθηκε από Οκτώβριο γιατί έγινε ταυτοποίηση τόσο αργά, ένα μήνα μετά;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω... εμένα δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο. Το μόνο που έμαθα είναι στις 11 Νοεμβρίου. Μας ανακοίνωσαν ότι την έθαψαν κιόλας.

Ο μάρτυρας έχει πει βοηθήθηκε από ιδιωτικό ερευνητή και τη δικηγόρο του που εργάστηκαν αμισθί για να αποκαλυφθεί το έγκλημα. «Αν δεν βγαίναμε σε ΜΜΕ η Φαίη θα είχε περάσει ως "νεκρή ναρκομανής" »κατέθεσε. Όπως είπε «Μέχρι το Πάσχα που την είδα τελευταία φορά, η Φαίη ήταν υγιέστατη. Δεν ξέρω τι λέει η πρώην, (μητέρα του θύματος) αλλά ήταν υγιέστατο το παιδί. Δεν έπασχε από τίποτα, ούτε ήταν ναρκομανής».

Η υπεράσπιση της βασικής κατηγορουμένης αντέδρασε όταν ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε ανθρωποκτονία με τον συνήγορο να σημειώνει πως «Πνευμονικό οίδημα λέει ο ιατροδικαστής, όχι ανθρωποκτονία. Να δούμε το μερτικό μας στο θάνατο, αλλά μέχρι εκεί. Με κουτσομπολιά της τηλεόρασης θα δικάσουμε;».

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες καθώς στο δικαστήριο θα καταθέσουν περισσότεροι από 30 μάρτυρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.