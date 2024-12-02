Επί ποδός όλο το τεχνικό του προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ συμπεριλαμβανομένων και των συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιριών από τις πρώτες ώρες που ξέσπασε η κακοκαιρία Bora στη χώρα μας χθες, αυτή την ώρα έχει αποκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών στο Δίκτυο στις πληγείσες περιοχές πανελλαδικά.

Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης καθώς και της Χαλκιδικής ωστόσο, τα συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης καθώς παρατηρούνται εκτεταμένες ζημιές σε αρκετά σημεία του Δικτύου, οι οποίες όμως επηρεάζουν μικρό αριθμό πελατών (παροχών). Σε αρκετές περιπτώσεις η αποκατάσταση ζημιών είναι αρκετά δύσκολη καθώς για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατή η προσέγγιση των συνεργείων στα σημεία.

Υπενθυμίζεται και πάλι πως για την ασφαλή τους επανηλεκτροδότηση, όλοι οι πελάτες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την ορθή και ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων. Ειδικά για τα κτίρια ή οικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, η επανασύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), που θα πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως στην Εταιρία μας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

